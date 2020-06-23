Hamile olan İpek Tanrıyar anne oldu! Bebeğiyle ilk fotoğrafı
Murat Evler ile evlenen ünlü sunucu İpek Tanrıyar anne oldu. Tanrıyar, o güzel anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Geçen yılın Nisan ayında Murat Evler ile dünyaevine giren sunucu İpek Tanrıyar'dan mutlu haber geldi. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Tanrıyar, sevindirici haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
"Sağlık durumumuz gayet iyi": Ünlü sunucu, oğlunun elini paylaştı ve "Sevgili dostlarım,bugün saat 13:57 itibariyle oğlumuz Aras Bebek’i sağlıkla kucağımıza aldık. Sağlık durumumuz gayet iyi, görmek isterseniz biz misafir severiz, bekleriz" notunu düştü.
Sosyal medya hesabı Instagram'da yaklaşık 30 bin takipçisi bulunan Tanrıyar'ın bu müjdeli haberine birçok takipçisinden tebrik mesajları yağdı.
Eski manken, geçtiğimiz aylarda şu sözlerle bebek beklediklerini açıklamıştı: 6 haftalık hamileyim. Murat'la biraz plan, program yapıp ilerlemeyi düşünüyorduk. Her şey tesadüfi gelişti. Test yaptım ve hamile olduğumu öğrendim.