Hamile olan Bircan Bali eşi avukat Ömer Gezen ile boşandı iddialar doğru çıktı
Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali, evli olduğu Avukat Ömer Gezen ile ayrılma kararı aldı. Hamile olan Bircan Bali zor günler geçiriyor.
Ece Erken ile Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında sunuculuk yapan Bircan Bali, son olarak müjdeli haberi vermiş, hamileliğini duyurmuştu. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Bali'nin hamilelik müjdesini verirken eşi Ömer Gezen'den hiç bahsetmemesi ise dikkat çekmişti.
Bir süredir aralarının bozuk olduğu konuşulan çiftten Bircan Bali'nin Instagram hesabında hiç eşi Ömer Gezen ile fotoğrafları olmaması da iddiaları doğrular nitelikteydi.
Hamileliğini duyuran Bircan Bali'nin ultrason görüntülerini, ''Biz çok güçlüyüz. Anne-evlat dağları aşarız. Dua edin tansiyonum düzelsin tek ricam bu dua.... Allah büyük" notuyla paylaşması, eşinden hiç bahsetmemesi ve eşinin soyadını kullanmaması ''boşandı'' iddialarına neden oldu.
Son olarak sosyal medyada yayılan iddiaların doğru olduğu ortaya çıktı. Magazin Merkezi'nin haberine göre; Bir süredir aralarında problem olan çift, ayrılma kararı aldı.