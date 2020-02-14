Hamile olan Bircan Bali eşi avukat Ömer Gezen ile boşandı iddialar doğru çıktı

Hamileliğini duyuran Bircan Bali'nin ultrason görüntülerini, ''Biz çok güçlüyüz. Anne-evlat dağları aşarız. Dua edin tansiyonum düzelsin tek ricam bu dua.... Allah büyük" notuyla paylaşması, eşinden hiç bahsetmemesi ve eşinin soyadını kullanmaması ''boşandı'' iddialarına neden oldu.