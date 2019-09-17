Hamile olan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç kesenin ağzını ikinci çocukları için açtı
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, yeni doğacak bebeklerinin odası için ağızları açık bırakan bir harcama yaptılar.
2009 Yılında hayatlarını birleştirip 2010 yılında çocukları Ali'yi kucaklarına alan ünlü çift, yeniden anne - baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Korel, geçtiğimiz haftalarda hamilelik iddialarına açıklık getirmişti.
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Güzel oyuncu Bergüzar Korel, hamileliğini şu cümlelerle dile getirmişti: "Her şey çok şükür yolunda. Haberlerden de okuduğunuz gibi ikinci çocuğumuzu bekliyoruz. Çok güzel, çok özel bir duygu. Allah herkese bu özel duyguyu yaşamayı nasip etsin inşallah."
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Yeni bebeklerinin hazırlıklarına başlayan çiftin ise ikinci çocukları için kesenin ağzını açtıkları söyleniyor.
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Bebek odası için bir profesyonelle anlaşan çiftin bu oda için 150 bin liraya yakın harcama yaptıkları söylentiler arasında yerini aldı.
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