Hamile olan Bergüzar Korel O Ses Türkiye yılbaşı özel deneyimini anlattı
O Ses Türkiye'nin 'Yılbaşı Özel' programına katılan Bergüzar Korel heyecanlı anları, sosyal medya hesabı Instagram'dan sevenleriyle paylaştı.
Bergüzar Korel, Acun Ilıcalı'nın sunumunu yaptığı Hadise, Murat Boz, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk'ün jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye yarışmasının yılbaşı özel programına katıldı. 9 yıl aradan sonra ikinci kez hamile olan Korel, O Ses Türkiye heyecanını Instagram'dan sevenleriyle paylaştı.
Sahnede şarkı söylerken oldukça heyecanlandığını dile getiren güzel oyuncu duygularını şu cümlelerle anlattı:
''Evet, yılın o zamanı geldi. Telefon çalar, O Ses Yılbaşı? Katılayım mı, katılmayayım mı? Hangi şarkıyı söyleyeceğim ki?''
''E dizi var! Karakter var! Olmaz şimdi. Dizi yok, ben tırsarım. Tırsmam tam heveslenirim tarihler denk gelmez filan derken seneler sonraaa en sonunda bu yıl başardık ve ben O SES YILBAŞI’nda sahnedeydim.''
''Pardon ben değil BİZ! Hayatımda bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. İzleyince anlayacaksınız zaten. Ama acayip eğlendim.''