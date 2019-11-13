Hamile olan Bergüzar Korel bakın en çok ne aşermiş Halit Ergenç'le reklam çekti
Halit Ergenç ile reklam filminden servet kazanan Bergüzar Korel, hamileliği esnasında en çok bakın ne aşermiş.
Bir reklam markasının yüzü olan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin reklam filminden kazandığı para konuşulurken ünlü çift, dün akşam düzenlenen reklam filmin tanıtım gecesi düzenlendi. Gecede Korel ve Ergenç, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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İkinci çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel, "Cinsiyeti erkek. Henüz ismi belli değil ama Ali gibi sade ve eski bir isim olacak" dedi.
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Magazin muhabirlerinin "Aşerme oluyor mu?" sorusuna içtenlikle cevap veren Bergüzar Korel, şunları söyledi:
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"Ali'de hiç yaşamamıştım ama bu sefer hamileliğimin ilk başlarında tuzlu ve ekşi şeylere karşı oldu, limon ve erik gibi şeylere aşerdim."
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