Hamile Müge Boz'un bikinili pozları olay yarattı sosyal medya tartışma konusu oldu
Geçtiğimiz Haziran ayında basketbolcu Caner Erdeniz ile hayatını birleştiren oyuncu Müge Boz, hamilelik pozlarını paylaşınca sosyal medyayı ikiye böldü.
Geçtiğimiz aylarda ani bir kararla evlilik kararı alarak İspanya'da Caner Erdeniz ile hayatını birleştiren Müge Boz'un hamile olduğu ortaya çıkmış ve magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu. Son olarak ise Müge Boz'un paylaştığı bikinili hamilelik pozları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
"Mutlu bayramlarınız olsun" notuyla bu pozları paylaşan Müge Boz'a hem güzel hem de tepki çeken yorumlar geldi. Son dönemde hamile olan ünlülerin bikinili poz vermelerine tepki gösteren isimler bu fotoğrafın altına "İğrenç bir görüntü" ve "İnsanı hamilelikten soğutacaksınız" şeklinde yorumlar yaptı.
Ancak Müge Boz'un paylaşımına güzel yorumlar da geldi. Kimileri ise güzel oyuncunun gelen kötü yorumları dikkate almaması gerektiğini söyledi.
Eleştirilmişti: Evliliğinin ardından hamile olduğu ortaya çıkan Müge Boz, gelen eleştirilere şu şekilde yanıt vermişti: "Sizlerin yorumlarına gerçekten ayıracak ne vaktim ne de enerjim var. Çünkü o vakti ve enerjiyi beraber sevgi paylaştıklarıma harcamak çok daha sağlıklı ve akılcı... "