Hamile Müge Boz'un bikinili pozları olay yarattı sosyal medya tartışma konusu oldu

Eleştirilmişti: Evliliğinin ardından hamile olduğu ortaya çıkan Müge Boz, gelen eleştirilere şu şekilde yanıt vermişti: "Sizlerin yorumlarına gerçekten ayıracak ne vaktim ne de enerjim var. Çünkü o vakti ve enerjiyi beraber sevgi paylaştıklarıma harcamak çok daha sağlıklı ve akılcı... "