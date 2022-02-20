Hamile karısını kayalıklardan atıp sigorta parasını tatillerde yedi! Pişkin katil cezaevinde hala para peşinde
MUĞLA’nın Fethiye ilçesine tatil bahanesiyle götürdüğü 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (33) 400 bin liralık ferdi kaza sigortasının parasını alabilmek için Kelebekler Vadisi'nden iterek öldürdü. Aldığı sigorta parasıyla da ülke ülke gezip sosyal medyadan paylaştı. Yakalanıp cezaevine konulunca yine para peşine düştü. Hem de 200 kişiden istedi...
Fethiye ilçesi Kelebekler vadisinde 4 yıl önce Hakan Aysal'ın 7 aylık hamile Semra Aysal'ı 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücreti için kayalıklardan iterek öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Aysal'ın sigortadan parayı alıp, o paralarla ülkü ülke gezip tatil yapıp eğlendiği belirlenmişti.
Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Hakan Aysal 'Gebe eşini kasten, tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık Aysal karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı.
Tutuklu olan Hakan Aysal'ın (41) cezaevinde hala para peşinde koştuğu ortaya çıktı. Aysal'ın son bir yıl içinde sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden 200 kişi hakkında avukatı Mehmet Buğra Çiçek aracılığıyla tespit edip şikayetçi olduğu, uzlaşmak için de kişi başı 5 bin lira istediği ortaya çıktı.
Aysal'ın hala para peşinde koşması 'bu kadarına da pes doğrusu' dedirtti. Sabah, Hakan Aysal mağdurlarından biri olan ve Konya'da yaşayan 39 yaşındaki Talha Y. hakkında Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianameye ulaştı.