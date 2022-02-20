Hamile karısını kayalıklardan atıp sigorta parasını tatillerde yedi! Pişkin katil cezaevinde hala para peşinde

Tutuklu olan Hakan Aysal'ın (41) cezaevinde hala para peşinde koştuğu ortaya çıktı. Aysal'ın son bir yıl içinde sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden 200 kişi hakkında avukatı Mehmet Buğra Çiçek aracılığıyla tespit edip şikayetçi olduğu, uzlaşmak için de kişi başı 5 bin lira istediği ortaya çıktı.