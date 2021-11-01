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Hamile karısını bırakıp başkasıyla düğün yaptı

Hamile karısını bırakıp başkasıyla düğün yaptı

ATV ekranlarının merakla takip edilen Esra Erol'da programına başvuran Kübra Sarıkaya, eşinin eski sevgilisi ile beraber olduğunu ve düğün yaptıklarını iddia ederek Esra Erol'dan yardım istedi. Canlı yayına bağlanan eş Sezer Sarıkaya ise fotoğrafları olmasına rağmen, "Bütün bunlar iftira" diyerek herkesi şaşırttı.

Hamile karısını bırakıp başkasıyla düğün yaptı

GİRESUN'da yaşayan Kübra Sarıkaya, eşinin eski sevgilisi ile beraber olduğunu ve düğün yaptıklarını iddia ederek Esra Erol'dan yardım istedi.

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Hamile karısını bırakıp başkasıyla düğün yaptı

2 yaşında bir çocukları olan ve şuanda 8 aylık hamile olan Kübra, kocasıyla gelinlik giyerek düğün yapan kadının kendisini daha önce aradığını, "Kocana sahip çıksaydın" dediğini ifade etti.

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Hamile karısını bırakıp başkasıyla düğün yaptı

Canlı yayına bağlanan eş Sezer Sarıkaya ise fotoğrafları olmasına rağmen, "Bütün bunlar iftira" diyerek herkesi şaşırttı.

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