Hamile kalmak isteyenler dikkat uzak durun! Gebe kalma şansını yok ediyor

Alkol

Alkol tüketmek, yaşam boyunca sıkıntılar doğurabilir. Emziren anneler alkolden uzak dursa da hamilelik öncesi de kesinlikle tüketilmemesi gerekenler arasındadır.

Epidemiyoloji dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, günde en az bir alkollü içki içen kadınların, içmeyen kadınlara kıyasla yüzde 50 daha fazla kısırlık riski altında oldukları görüldü