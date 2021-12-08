Hamile Jennifer Lawrence'dan canlı yayında cinsellik itirafı! Sunucu şoke oldu
Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, oyunculuğa ara vermesinin ardından aşırı derece cinsel ilişkiye girdiğini söyleyerek katıldığı programdaki sunucuyu şoke etti. Lawrence daha sonra bu sözlerin şaka olduğunu söylese de bu açıklaması sosyal medyada defalarca paylaşıldı.
Cooke Maroney'den hamile kalması nedeniyle oyunculuğa ara veren dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, önceki günlerde bir programa katıldı. Lawrence, porgramda yaptığı itiraflarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Stephen Colbert ile The Late Show'a katılan Lawrence, sohbetin ilerleyen dakikalarında Colbert tarafından sorulan "Son 3 yılda ne yaptın, zamanın nasıl geçti?" sorusuna uzun süre akıllardan çıkmayacak bir cevap verdi. Oyunculuğa ara vermesinin ardından aşırı derece cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen Lawrence daha sonra bu sözlerin şaka olduğunu belirtti ancak sunucunun utandığı anlar dikkat çekti.
Amerikalı oyuncu Jennifer Lawrence, uzun süredir birlikte olduğu Cooke Maroney'den hamileiii. Kısa bir süre sonra bebeğini doğurmaya hazırlanan oyuncu, önceki günlerde katıldığı programda yaptığı açıklamalar nedeniyle çok konuşuldu.
Hamile olduğunu bir süre saklayan ünlü oyuncu, göbeğinin çıkmaya başlamasının ardından hakkında çıkan haberler i doğruladı ve hamile olduğunu dile getirdi.
Elini göbeğine koyup bebeğini işaret ederek konuşan Lawrence, "Bol bol cinsel ilişkiye girdim" ifadelerini kullandı.