Hamile Jennifer Lawrence'dan canlı yayında cinsellik itirafı! Sunucu şoke oldu

Cooke Maroney'den hamile kalması nedeniyle oyunculuğa ara veren dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, önceki günlerde bir programa katıldı. Lawrence, porgramda yaptığı itiraflarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Stephen Colbert ile The Late Show'a katılan Lawrence, sohbetin ilerleyen dakikalarında Colbert tarafından sorulan "Son 3 yılda ne yaptın, zamanın nasıl geçti?" sorusuna uzun süre akıllardan çıkmayacak bir cevap verdi. Oyunculuğa ara vermesinin ardından aşırı derece cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen Lawrence daha sonra bu sözlerin şaka olduğunu belirtti ancak sunucunun utandığı anlar dikkat çekti.