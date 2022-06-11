Hamile eşinin parmakları kırıldı, kendisi yumruklandı! Komşu kavgası üzücü sonlandı
ANTALYA'da bir apartmanda gece yarısı çıkan kavgaya müdahale eden Mustafa Y. darp edildi. Mağdur Mustafa Y. kavgada öfkeli adamı sakinleştirmeye çalışsa da olay sonrası hamile eşinin de darp edildiğini ve parmaklarının kırıldığını öğrendi. Darp raporu alarak adli makamlara sunan Mustafa Y. kavganın detaylarını anlattı.
Antalya'nın Serik ilçesinde komşu kavgasına müdahale eden adam darp edildi, hamile eşinin parmağı kırıldı.
Alınan bilgiye göre, Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi’nde bir apartmanda gece yarısı kayınbirader ve enişte arasında kavga çıktı.
Sesi duyup kapıyı açan ve kavga edenleri ayırmak isteyen apartman sakinleri olaya müdahale etti. Bu esnada kavgayı ayırmaya çalışan Mustafa Y. isimli vatandaş aynı apartmanda oturan komşusunun kayınpederi tarafından darp edildi.
Tokat ve yumruk darbelerine rağmen Mustafa Y. öfkeli adamı sakinleştirmeye çalışsa da olay sonrası hamile eşinin de darp edildiğini ve parmaklarının kırıldığını öğrendi.
“Komşuluk hakkı diyerek iyilik yapmak istedik''
Talihsiz adam, “Komşuluk hakkı diyerek iyilik yapmak istedik. Hamile olan karım parmaklarından oldu" dedi. Olay sonrası Mustafa Y. komşusunun kayınpederinden şikayetçi oldu.