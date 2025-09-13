Hamdi Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Erdoğan: 'Vasiyetini öğrenince çok duygulandım'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıç'ın Ankara'da düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenaze töreninde konuşan Erdoğan, "Vasiyetini öğrenince çok duygulandım." dedi.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki cenaze töreninde konuşan Erdoğan, burada duygu dolu sözler söyledi. Erdoğan'ın sözlerinin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kılıç'ın cenazesi Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
“UZUN BİR SÜRE HASTALIKLA İMTİHAN OLDU”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıç’ın zor bir süreçten geçtiğini belirterek şunları söyledi:
"Şu anda musallada bulunan değerli dava yol arkadaşımız Hamdi kardeşimiz, uzun bir süre gerçekten ağır bir hastalıkla imtihan oldu. Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Hamdi kardeşimiz, güçlü bir kalemdi, güçlü bir beyindi, bir fikir adamıydı. Yanımızda bir mesai arkadaşı olarak hiçbir zaman işini aksatmadı, işini yolda koymadı. Bütün bu süre boyunca, rahatsızlığı dönemi içerisinde de işini aksattığına şahit olmadım. Son ana kadar, hele hele vasiyetindeki anı öğrendiğimde çok daha da gerçekten Rabb'ime şu niyazda bulundum, 'Ya Rab bizleri inşallah cennetinle, cemalinle, sevgili Habibinin Liva-ül hamd ismiyle müsemma sancağı altında müşerref eyle.' Şu anda bu cenaze namazına iştirak eden kardeşlerimden de Allah razı olsun. Rabbim birlikte bizleri haşru cem eylesin inşallah. Hep birlikte tekrar burada ruhu şerifleri için birer Fatiha okuyalım."
“GÜÇLÜ BİR KALEM, GÜÇLÜ BİR BEYİNDİ”
Erdoğan, Hamdi Kılıç’ın hem fikir hem de dava insanı olduğuna dikkat çekerek, “Hamdi kardeşimiz güçlü bir kalem, güçlü bir beyindi. Bir fikir adamıydı. Yanımızda bir mesai arkadaşı olarak hiçbir zaman işini aksatmadı. Rahatsızlığı döneminde dahi görevini yerine getirdi. Buna bizzat şahit oldum.” dedi.