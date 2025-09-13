Hamdi Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Erdoğan: 'Vasiyetini öğrenince çok duygulandım'

“UZUN BİR SÜRE HASTALIKLA İMTİHAN OLDU”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıç’ın zor bir süreçten geçtiğini belirterek şunları söyledi:

"Şu anda musallada bulunan değerli dava yol arkadaşımız Hamdi kardeşimiz, uzun bir süre gerçekten ağır bir hastalıkla imtihan oldu. Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Hamdi kardeşimiz, güçlü bir kalemdi, güçlü bir beyindi, bir fikir adamıydı. Yanımızda bir mesai arkadaşı olarak hiçbir zaman işini aksatmadı, işini yolda koymadı. Bütün bu süre boyunca, rahatsızlığı dönemi içerisinde de işini aksattığına şahit olmadım. Son ana kadar, hele hele vasiyetindeki anı öğrendiğimde çok daha da gerçekten Rabb'ime şu niyazda bulundum, 'Ya Rab bizleri inşallah cennetinle, cemalinle, sevgili Habibinin Liva-ül hamd ismiyle müsemma sancağı altında müşerref eyle.' Şu anda bu cenaze namazına iştirak eden kardeşlerimden de Allah razı olsun. Rabbim birlikte bizleri haşru cem eylesin inşallah. Hep birlikte tekrar burada ruhu şerifleri için birer Fatiha okuyalım."