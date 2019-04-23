Hamdi Alkan'ın kızından yatak ve duş pozlarından sonra olay paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından yatak ve duş pozlarından sonra olay paylaşım
Kısa bir süre önce paylaşımları nedeniyle babası Hamdi Alkan'dan uyarı alan Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Sinema yapımcısı, yönetmeni, tiyatro sanatçısı ve dizi oyuncusu Hamdi Alkan'ın 20 yaşındaki kızı Zeynep Alkan sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Son olarak yatak fotoğrafı ve duşta çekindiği pozlarla günlerce konuşulan Zeynep Alkan, bu sefer halter kaldırdığı bir fotoğrafla gündeme geldi.
Geçtiğimiz yıl paylaşımları nedeniyle babasından uyarı alan Zeynep Alkan, paylaştığı bu fotoğrafla kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sosyal medya uygulaması Instagram'da 500 bine yakın takipçisi bulunan Alkan'a takipçileri hayran kaldı.
Oyunculuk kariyerine ara vererek okuluna devam eden güzel oyuncu Zeynep Alkan, son olarak sosyal medya hesabından dans ettiği videosunu paylaşarak takipçilerine şov yapmıştı.
Baba Hamdi Alkan ise bir röportajında kızı hakkında şöyle konuşmuştu: "Hakaret ve küfür, insanın kulağına geliyor ve üzüyor ama çok da umrumda değil. Kimse kimseyi ilgilendirmemeli!"