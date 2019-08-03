Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan sosyal medyayı ikiye böldü! Karavan pozu olay oldu
Sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, bu sefer karavandan paylaştığı fotoğraf ile takipçilerinin beğenisini kazandı.
Yurt dışında eğitim aldıktan sonra ülkeye dönen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, şu sıralar film çekiminde. Film çekimi için zamanının büyük bir kısmını sette geçiren Zeynep Alkan, yaptığı son paylaşımla güldürdü.
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Film çekiminde karavanda elma yerkenki fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Alkan, ''Annem hep doğal bir kadın ol derdi" notunu düşerek takipçilerini güldürdü.
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Bazı takipçileri ise Alkan'ın yaptığı ironiyi anlamayınca ortalık karıştı.
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Zeynep Alkan, karavan paylaşımıyla sosyal medyayı ikiye böldü. İroni yaptığını anlamayan takipçileri, Alkan'ı eleştirmeye kalkınca hayranları da eleştirenleri eleştirdi ve ortalık karıştı.
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