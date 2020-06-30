Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan sevgilisiyle tatilde pozları ortalığı sallıyor
Hamdi Alkan'ın en büyük kızı Zeynep Alkan, yine Instagram paylaşımlarıyla ortalığı salladı. Alkan, bu kez Hollandalı sevgilisi Wesley Pabis ile tatil fotoğraflarını paylaştı.
Sıklıkla sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı seksi fotoğraflarıyla önce sosyal medyada ardından da magazin gündeminde uzunca süre konuşulan Zeynep Alkan, yine paylaşımlarıyla ortalığı kasıp kavurdu.
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Karantina günlerini Amsterdam’da geçiren Alkan, normalleşme sürecinin başlamasıyla ülkeye döndü. Ardından sevgilisiyle tatile çıkan Alkan, Bodrum ile başladığı tatil rotasını Fethiye'ye çevirdi.
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Tatilden karelerini takipçileriyle paylaşan Alkan, sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafı, "Mağara adamı" notuyla yayınladı.
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Öte yandan Alkan geçtiğimiz günlerde, "Ben sosyal medyada içimden ne geliyorsa onu yapıyorum insanlar beni bu yüzden seviyor. Sosyal medya fenomenleri olmak isteyenlere önerim kendiniz gibi olun" demişti.
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