Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan gelin oldu babasıyla aynı sette çalışıyor
Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Kırkyalan' filmi için Zeynep Alkan, gelin oldu.
Sosyal medyadaki cesur pozlarıyla dından söz ettiren Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, babasının yönetmenliğini yaptığı ''Kırkyalan'' isimli sinema filminde rol aldı. Genç oyuncu Zeynep Alkan, rolü için gelinlik giydi.
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Babası Hamdi Alkan ile aynı sette çalışan Zeynep Alkan, bu durumdan mutlu olduğunu belirtirken, baba-kız gibi olmadıklarının da altını çizdi.
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Zeynep Alkan, babasıyla baba-kızdan ziyade yönetmen-oyuncu olarak setlerde daha resmi ve soğuk olduklarını söyledi.
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Peki, Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan kimdir?
Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.
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