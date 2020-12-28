Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan ameliyat oldu videosunu paylaştı konuşamayacak
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, YouTube hesabından ameliyat anlarını paylaştı. Alkan, bir hafta boyunca konuşamayacak.
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, son zamanlarda sürekli olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyordu. Alkan, bu sefer ise YouTube'a yüklediği videosuyla dikkatleri üzerine çekti.
Her anını sosyal medya hesabından paylaşan Zeynep Alkan, bu kez YouTube hesabına birkaç gününü çekerek koydu. Alkan'ın videoyu çekme sebebi ise ameliyat olmasıydı.
Daha önce bir kez ameliyat olduğunu ifade eden Zeynep Alkan, yeni bir ameliyat daha oldu. Ses tellerinde kist olduğunu söyleyen Alkan, şunları dile getirdi:
"Deviasyon (burun) ameliyatı olacağım. Ses tellerimden kist alınacak. Daha önce de bir kere deviasyon ameliyatı olmuştum.''