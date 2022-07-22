Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel sünnet derisi estetiği yaptırdı! Anlatırken kendi bile utandı
Hamdi Alkan ile olan sekiz yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda olaylı bir şekilde bitiren sanatçı Selen Görgüzel son zamanların trend estetik operasyonu olan sünnet derisi işlemi yaptırdı. Muhabirlerle konuşan Görgüzel'in açıklama yaparken utanması gözlerden kaçmadı.
2014 yılında Hamdi Alkan ile yaptığı evliliği mart ayında evliliklerinde kriz çıktığı nedeniyle sonlandıran şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel geçtiğimiz akşam Nişantaşı City'de görüntülendi.
8 yıllık evliliğinin bitiminden sonra Görgüzel ayrılık aşamasında yaşadığı olayları anlatmış ve uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. Ünlü sanatçı şimdide gündeme bambaşka bir olayla düştü.
Uzun süredir ünlülerin gözde estetik ürünü olan sünnet derisinden elde edilen kök hücrelerin cilde enjekte edilmesi ile yapılan estetiği Seren Serengil'den sonra Selen Görgüzel'de yaptırdı.
Yaz sezonun Bodrum ve İstanbul arasında sahne alarak geçirdiğini söyleyen 43 yaşındaki ünlü sanatçı estetik işlemini özel bir klinikte yaptırdığını söyledi.