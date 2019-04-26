Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel derin dekoltesiyle yürek hoplattı
Selen Görgüzel, ilk konserini geçtiğimiz akşam verdi. Çok heyecanlı olduğu gözlerden kaçmayan şarkıcıyı eşi Hamdi Alkan da yalnız bırakmadı.
Şehrazat imzalı ‘imdat’ şarkısıyla son günlerde adından söz ettiren Selen Görgüzel, ilk konserini gerçekleştirdi. İki saat sahnede kalan şarkıcı, giydiği elbiselerle de göz kamaştırdı.
113
Pop ve alaturka şarkılardan oluşan repertuvarıyla tam 2 saat sahnede kalan Selen Görgüzel, izleyicilerden tam not aldı.
213
Görgüzel, konserde iki ayrı kostüm giydi.
313
Ünlü modacı Barış Avcı imzalı derin sırt dekolteli siyah kostümüyle ilgi odağı oldu. Görgüzel, ikinci yarıda ise Maab by Binnur Caydaş imzalı kostümüyle sahneye çıktı.
413