Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan koronavirüse yakalandı
Yönetmen Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan, sosyal medya hesabından corona virüsüne yakalandığını açıkladı.
Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan corona virüsü, ünlü isimleri de etkiledi. Son olarak Yönemen Hamdi Alkan'ın eşi oyuncu Selen Görgüzel Alkan, Instagram hesabından corona virüsüne yakalandığını duyurdu.
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Selen Görgüzel Alkan, Instagram hesabında koronavirüs ve durumuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Geçmiş olsun dileklerinde bulunanlara teşekkür etti.
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Selen Görgüzel Alkan açıklamasında; "Tedirginlik, ateş, öksürük, halsizlik ve baş ağrısı… Anlamakta zorlandığımız bu virüs beni de buldu sonunda…"
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"Ama şimdilik iyiyim. Merak etmeyin hele ki nasılsın diye soruyorsunuz ya kötülesem de iyi oluyorum hemen."
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