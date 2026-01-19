Hamdi Alkan'dan Canan Hoşgör itirafı! İlk kez konuştu...

Türk televizyonlarının tanınan isimlerinden Hamdi Alkan, “Yasemin’in Penceresi” programında samimi açıklamalarda bulundu. Alkan, 22 yaşındayken evlendiği Canan Hoşgör’le birlikteliğinde yaşananlara dair yıllar sonra ilk kez bu kadar net konuştu. Hamdi Alkan, o dönemde bir ilişki yaşadığını ve bunu zaman geçmeden açık bir şekilde dile getirdiğini belirtti. Ünlü isim, yaşananlara rağmen süreci kırıp dökmeden atlattıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

“Üzüldük ama her şeyi dostane şekilde hallettik. Çocuklarımız var, aramız iyi. Hâlâ arkadaşız.”