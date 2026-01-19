Hamdi Alkan'dan Canan Hoşgör itirafı! İlk kez konuştu...
Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, konuk olduğu programda uzun yıllardır kulislerde konuşulan özel hayatına dair sessizliğini bozdu. Alkan, geçmişte yaptığı evliliklerle ilgili merak edilen konulara açık açık yanıt verirken, özellikle Canan Hoşgör ile olan evliliğine dair sözleri dikkat çekti.
Türk televizyonlarının tanınan isimlerinden Hamdi Alkan, “Yasemin’in Penceresi” programında samimi açıklamalarda bulundu. Alkan, 22 yaşındayken evlendiği Canan Hoşgör’le birlikteliğinde yaşananlara dair yıllar sonra ilk kez bu kadar net konuştu. Hamdi Alkan, o dönemde bir ilişki yaşadığını ve bunu zaman geçmeden açık bir şekilde dile getirdiğini belirtti. Ünlü isim, yaşananlara rağmen süreci kırıp dökmeden atlattıklarını vurgulayarak şunları söyledi:
“Üzüldük ama her şeyi dostane şekilde hallettik. Çocuklarımız var, aramız iyi. Hâlâ arkadaşız.”
CANAN HOŞGÖR YENİDEN EVLENMİŞTİ
Alkan, eski eşi Canan Hoşgör’ün yeniden evlenmesiyle ilgili de olumlu konuştu. “Mutluysa ne mutlu bize” diyen Alkan, “Mutluluk kolay bulunmuyor, çok kıymetli” sözleriyle dikkat çekti.
Hamdi Alkan, 2014 yılında evlendiği ve yaklaşık 7 yıl süren evliliğini noktaladığı Selen Görgüzel hakkında da konuştu. Bu ilişkide “ihanet” gibi bir durumun yaşanmadığını özellikle vurgulayan Alkan, ayrılık sürecini şöyle anlattı:“Sürdürülebilir olmadı. Sesler yükselmeye başladı, tahammülsüzlükler çıktı. Konuşup karşılıklı bir karar aldık. O da kendi yolunda, yolu açık olsun.”