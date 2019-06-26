Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'den cenazedeki skandal kare için olay açıklama
Hamdi Alkan, Enis Fosforoğlu'nun tabutuna kapanıp gözyaşı döken eşi Selen Görgüzel’in fotoğrafını çekti, ortalık karıştı. Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel, tepki çeken fotoğraf için açıklama yaptı.
Kısa bir süre önce hayatını kaybeden usta tiyatrocu Enis Fosforoğlu, dün gözyaşları içeriside toprağa verilirken yönetmen Hamdi Alkan ve eşi Selen Görgüzel, skanda bir kareye imza atmışlardı.
Hamdi Alkan, tabuta kapanıp gözyaşı döken eşi Selen Görgüzel’in fotoğraflarını çekmişti. Selen Görgüzel, ağladığı sırada poz vermeyi ihmal etmemişti. Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan'ın bu hareketi özellikle sosyal medyada büyük tepki topladı.
Eleştiri oklarının hedefi haline dönüşen ünlü çift, Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlandı.
İşte Hamdi Alkan'ın açıklamaları; "Biz bunu nerede paylaştık? Sizin meslektaşlarınızı bunu paylaşarak bizi linç ediyorlar. Bu beyefendi benim eşimin babası kadar sevdiği bir insan. Ben çektim. Kendi babamı da çektim. Siz çekmeyebilirsiniz, bu sizi ilgilendirir mi? Bunu kimse engelleyemez. Bunu magazinciler servis ediyorlar, burada linç var. Biz onlarla mahkemede hesaplaşacağız. Arkama geçip fotoğraf çekiyorlar.