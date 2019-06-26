Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'den cenazedeki skandal kare için olay açıklama

İşte Hamdi Alkan'ın açıklamaları; "Biz bunu nerede paylaştık? Sizin meslektaşlarınızı bunu paylaşarak bizi linç ediyorlar. Bu beyefendi benim eşimin babası kadar sevdiği bir insan. Ben çektim. Kendi babamı da çektim. Siz çekmeyebilirsiniz, bu sizi ilgilendirir mi? Bunu kimse engelleyemez. Bunu magazinciler servis ediyorlar, burada linç var. Biz onlarla mahkemede hesaplaşacağız. Arkama geçip fotoğraf çekiyorlar.