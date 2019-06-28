Hamdi Alkan ve eşi Selen Görgüzel işin aslını açıkladı! Cenazede poz vermişti

Daha önce Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında olayı anlatan Hamdi Alkan, "Kendi babamı da çektim. Bunu kimse engelleyemez. Benim de babamın tabutuyla fotoğrafım var. Babamın saçını da kestim, saklıyorum. Bu haber değildir. Bu kurgulanmış haberdir, bu kötü bir haberdir. Bizi linç ediyorlar, dünyanın bedduasını alıyorum." demişti. Ancak çiftin avukatlarından bugün ilginç bir açıklama geldi.