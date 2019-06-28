Hamdi Alkan ve eşi Selen Görgüzel işin aslını açıkladı! Cenazede poz vermişti
Enis Fosforoğlu'nun cenazesinde Selen Görgüzel, tabutun başında eşi Hamdi Alkan'a fotoğraf çektirmişti. Uzun süre konuşulan bu olay hakkında çiftin avukatı, gerçeği açıkladı.
Usta isim Enis Fosforoğlu'nun cenazesindeki bir kare sosyal medyada ve magazin basınında konuşulmaya devam ediyor. Hamdi Alkan, tabuta kapanıp gözyaşı döken eşi Selen Görgüzel’in fotoğraflarını çekmiş ve Selen Görgüzel, ağladığı sırada poz vermeyi ihmal etmemişti. Sosyal medyada büyük tepki toplayan bu kareler için son açıklama yapıldı.
Daha önce Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında olayı anlatan Hamdi Alkan, "Kendi babamı da çektim. Bunu kimse engelleyemez. Benim de babamın tabutuyla fotoğrafım var. Babamın saçını da kestim, saklıyorum. Bu haber değildir. Bu kurgulanmış haberdir, bu kötü bir haberdir. Bizi linç ediyorlar, dünyanın bedduasını alıyorum." demişti. Ancak çiftin avukatlarından bugün ilginç bir açıklama geldi.
Belgesel için çekmiş: Avukatın yaptığı açıklamada Hamdi Alkan'ın, ilerki zamanlarda yapmayı düşündüğü Enis Fosforoğlu belgeseli için bu fotoğrafı çektiği öne sürüldü. Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi;
Haksız infaz edilmişlerdir: Büyük usta Enis Fosforoğlu’nun cenazesinde yaşanan olayda, üzüntülerinden kendilerini ifade dahi edemeyen müvekkillerim haksız infaz edilerek, telafisi mümkün olmayan şekilde zarar görmüşlerdir. Selen Görgüzel Alkan mesleğini öğrendiği, aynı sahneyi paylaştığı manevi babası Enis Fosforoğlu’nun ölüm haberi ile yıkılmıştır.