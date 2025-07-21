Hamdi Alkan aşka ara vermişti! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı...
Selen Görgüzel ile çalkantılı bir evlilik yaşayan Hamdi Alkan'ın adı kimseyle anılmamıştı. Üç yıldır bekar olan Hamdi Alkan nihayet aşkı buldu. Bakın usta oyuncunun doktor sevgilisi kim çıktı...
Hamdi Alkan hem yer aldığı projeler hemdeözel yaşamı ile gündemde yer alıyor. Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ı en son 'Kızıl Goncalar' dizisinde ekranlarda izlemiştik. Hamdi Alkan, imza attığı başarıların yanı sıra aşk hayatıyla merak ediliyor.
Kızlarının annesi, oyuncu Canan Hoşgör ile iki kez evlenip, 2012'de ikinci boşanmasını yaşayaşan Hamdi Alkan, 2014'te şarkıcı Selen Görgüzel ile üçüncü kez dünyaevine girmiş ancak bu evliliği de 2022'de bitmişti.
Bir süre aşktan uzak kalan Hamdi Alkan gönlünü bu kez Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Dicle Çelik'e kaptırdı.
Alkan'ın bu aşkı resmiyete dökmek istediği konuşuluyor.
Doktor Dicle Çelik Kimdir?
Adı Hamdi Alkan ileanılan çocuk doktoru Dicle Çelik magazin gündeminde araştırılan birisim oldu. Ancak Dicle Çelik hakkında detaylı bir bilgi bulunmuyor.
Dicle Hanım'ın, Hamdi Alkan'ı kendi çevresiyle tanıştırdığı ve birlikte gezi programları yapıldığı iddiaları da gündeme geldi. Geçen hafta ise Hamdi Alkan, sevgilisi ve Dicle Hanım’ın doktor arkadaşlarıyla birlikte tekne turuna çıktığı konuşuluyor.