Hamdi Alkan aşka ara vermişti! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı...

Kızlarının annesi, oyuncu Canan Hoşgör ile iki kez evlenip, 2012'de ikinci boşanmasını yaşayaşan Hamdi Alkan, 2014'te şarkıcı Selen Görgüzel ile üçüncü kez dünyaevine girmiş ancak bu evliliği de 2022'de bitmişti.