Haluk Levent'ten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya SMA ilacı 'Zolgensma' sitemi

SMA Bilim Kurulu dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastaları için tedavi alternatifleri ve ülke genelinde başlatılacak tarama çalışmalarının ele alındığı toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca, SMA taramasının evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yeni doğan bebeklere uygulanacağını belirtti, testin zorunlu olacağını açıkladı. Milyonları sevince boğan bu açıklamanın ardından AHBAP Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent Fahrettin Koca'ya sitem eden bir paylaşım yaptı.