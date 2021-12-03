Haluk Levent'ten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya SMA ilacı 'Zolgensma' sitemi
Ünlü şarkıcı ve AHBAP derneği başkanı Haluk Levent, evlilik öncesi SMA testi uygulamasının yürürlüğe konulmasından duyduğu memnuniyeti paylaşmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya SMA hastası çocukların kullanması gereken Zolgensma adlı ilaçla ilgili herhangi bir açıklama yapmamasına ilişkin sitem etti.
SMA Bilim Kurulu dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastaları için tedavi alternatifleri ve ülke genelinde başlatılacak tarama çalışmalarının ele alındığı toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca, SMA taramasının evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yeni doğan bebeklere uygulanacağını belirtti, testin zorunlu olacağını açıkladı. Milyonları sevince boğan bu açıklamanın ardından AHBAP Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent Fahrettin Koca'ya sitem eden bir paylaşım yaptı.
Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Bakan Koca'nın açıkladığı tüm çiftlere ve yeni doğan bebeklere SMA taramasının zorunlu olması kararını çok doğru bulduğunu söyledi ancak paylaşımında Bakan Koca'ya sitem de vardı.
"Ne yapacağız şimdi?"
SMA hastalığının tedavisinde kullanılan Zolgensma ilacı hakkında bir açıklama gelmemesine de sitem eden Levent, diye sordu.
Yüksel, paylaşımında şu sözleri kullandı: