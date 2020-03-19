Haluk Levent'ten Coronavirüs mağdurlarına büyük yardım! AHBAP'tan büyük destek

"Şu anda AHBAP derneğinde 976 bin TL var": Zor günlerden geçtiğimizi söyleyen Haluk Levent, “Zor günlerden geçiyoruz. Şu anda Ahbap derneğinde 976 bin TL var. Maaşlar ve medikal alımı hariç bütün parayı 2 bin ailenin 2 aylık temel gıda malzemeleri için kullanacağız. 15 gün içinde işten çıkarılan kişiler aileleri adına başvuru yapabilir. Yarın başvuru adresi vereceğiz.” dedi.