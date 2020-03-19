Haluk Levent'ten Coronavirüs mağdurlarına büyük yardım! AHBAP'tan büyük destek
Ünlü şarkıcı Haluk Levent, yine örnek bir hareketle herkesin gönlünü fethetti. Levent, kurucusu olduğu AHBAP derneğiyle büyük bir yardım hareketine geçmeye hazırlanıyor.
Kurucusu olduğu dernek AHBAP aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanından insanların yardımına koşan ünlü şarkıcı Haluk Levent'ten yine gönülleri fethedecek bir hareket geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Levent, koronavirüs salgını sonrası işten çıkartılan, maddi sıkıntılar çekmeye başlayan 2 bin ailenin yardımına koşacak.
Tüm dünyayı olumsuz etkilemeye başlayan Koronavirüs salgını sonrası insanlar evlerine çekilmeye başladı. AHBAP derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent, kasada 976 bin TL para olduğunu ve bu paranın 2 bin ailenin 2 aylık temel gıda malzemeleri için kullanılacağını duyurdu.
"Şu anda AHBAP derneğinde 976 bin TL var": Zor günlerden geçtiğimizi söyleyen Haluk Levent, “Zor günlerden geçiyoruz. Şu anda Ahbap derneğinde 976 bin TL var. Maaşlar ve medikal alımı hariç bütün parayı 2 bin ailenin 2 aylık temel gıda malzemeleri için kullanacağız. 15 gün içinde işten çıkarılan kişiler aileleri adına başvuru yapabilir. Yarın başvuru adresi vereceğiz.” dedi.
Haluk Levent'in bu paylaşımından sonra takipçilerinden binlerce beğeni ve destek gelirken, bazı takipçilerden maddi olarak destek çıkma istekleri geldi.