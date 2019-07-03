Haluk Levent'ten Başkan Soyer'e fayton teşekkürü

Belediye Başkanı Tunç Soyer bu şekilde duyurmuştu.

Değerli İzmirliler,

Seçildiğimiz günden bu yana faytonların kaldırılmasıyla ilgili yasal ve teknik süreçleri yürüttük. Bu süreç tamamlandı, İzmir’de fayton dönemi kapandı. Hayvan haklarını gözetmek, temel önceliklerinden biri olmaya devam edecek. #İzmirdeFaytonDönemiKapandı