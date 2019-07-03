Haluk Levent'ten Başkan Soyer'e fayton teşekkürü
SOSYAL sorumluluk faaliyetleri yürüten Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) kurucusu şarkıcı Haluk Levent, İzmir'de faytonların kaldırılmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ziyarette bulunup, teşekkür etti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir ili genelinde fayton taşımacılığını kısa bir süre önce yasaklamıştı. İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu, önceki yıllarda hayata geçirilen Fayton Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesini iptal ederek İzmir’de fayton dönemini kapattığını bildirmişti.
1 Mayıs'tan itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi ise kent geneline yönelik düzenlemeleri hayata geçirmişti.
Bu görüntüler adeta yürekleri burkmuştu.
Belediye Başkanı Tunç Soyer bu şekilde duyurmuştu.
Değerli İzmirliler,
Seçildiğimiz günden bu yana faytonların kaldırılmasıyla ilgili yasal ve teknik süreçleri yürüttük. Bu süreç tamamlandı, İzmir’de fayton dönemi kapandı. Hayvan haklarını gözetmek, temel önceliklerinden biri olmaya devam edecek. #İzmirdeFaytonDönemiKapandı