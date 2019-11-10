Haluk Levent'ten Antalya yorumu: Masum yavruları öldüren baba benim için katil’dir!
ANTALYA'da dün gece saatlerinde ikisi çocuk olmak üzere 4 kişilik bir aile ölü bulundu. Olay mekanında bulunan mektupta babanın işsiz olduğu gerekçesiyle ailesini öldürdüğü iddia edildi. Şarkıcı Haluk Levent olaya sert tepki gösterdi.
Dün gece meydana gelen olayda akrabaları aileden haber alamayınca polise başvurdu. Polis ekipleri eve girdiklerinde 4 kişinin cesedine ulaştı. Çocuklar ve babayı el ele bulan polis ekipleri annenin cesedini banyoda buldular. Bununla birlikte olay yerinde bir de mektup ortaya çıktı.
Ortaya çıkan mektupta babanın üzgünüm 9 aydır işsizim bunu yapmak zorundaydım ifadelerinin yer aldığı iddia edildi. Şarkıcı Haluk Levent bu ifadelere çok sert tepki gösterdi. Babanın bir katil olduğunu dile getirince kimi hayranından tepki almasına rağmen sözünden dönmedi ve bu baba onurlu bir adam değil bir katildir dedi.
Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler devam ederken ülke bir hafta içerisinde ikinci kez böyle bir olayın yaşanmasının şokunu yaşıyor.
Olayla ilgili gelişmeler şöyle:
Edinilen bilgiye göre, olay, saat 02.00 sırasında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1315 Sokak’taki 8 katlı bir binanın son katında meydana geldi. Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek’e (38) ile çocukları Ceren Şimşek (9) ve Ali Çınar Şimşek, ailesinden haber alamayan bir yakını önce eve geldi. Kapı açılmayınca akraba evden ayrıldı.