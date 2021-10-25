Haluk Levent'in soyadı Acil mi Açıl mı? Sosyal medyada viral oldu
Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in soyadının Acil olması herkesin ağzını açık bıraktı. Sosyal medyada viral olan 'soyadı' tartışması... Çoğu hayranının Levent'in soyadının 'Acil' olduğunu bilmediği, bilenlerin de 'Açıl' olduğunu sandıkları ortaya çıktı!
Ünlü şarkıcı Haluk Levent, yaptığı yardımlarla biliniyor. Şarkıcının sosyal medya hesabındaki "Acil" ibaresi ise de yaptığı yardımlarla ilgili sanılıyordu. Ancak oyuncunun gerçek soyadının "Acil" olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı.
Özellikle sosyal medyadan kendisine ulaşan kişilere ve afet dönemlerinde yaptığı yardımlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Haluk Levent'in soyadıyla ilgili detay, duyanların ağzına açık bıraktı. Sosyal medyadaki bir kullanıcı tarafından dikkat çekilen olayda, ünlü şarkıcının sosyal medya hesabındaki "Acil" ibaresine vurgu yapıldı.
Levent'in sosyal medya hesaplarındaki ibareyi herkes yardımlarla ilgili sanıyordu ancak gerçek öyle çıkmadı.
Ünlü şarkıcının soyadının gerçekten Acil olduğu öğrenildi.