BIST 1.484
DOLAR 9,66
EURO 11,21
ALTIN 560,39

Haluk Levent'in soyadı Acil mi Açıl mı? Sosyal medyada viral oldu

Haluk Levent'in soyadı Acil mi Açıl mı? Sosyal medyada viral oldu

Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in soyadının Acil olması herkesin ağzını açık bıraktı. Sosyal medyada viral olan 'soyadı' tartışması... Çoğu hayranının Levent'in soyadının 'Acil' olduğunu bilmediği, bilenlerin de 'Açıl' olduğunu sandıkları ortaya çıktı!

Haluk Levent'in soyadı Acil mi Açıl mı? Sosyal medyada viral oldu

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, yaptığı yardımlarla biliniyor. Şarkıcının sosyal medya hesabındaki "Acil" ibaresi ise de yaptığı yardımlarla ilgili sanılıyordu. Ancak oyuncunun gerçek soyadının "Acil" olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı.

120
Haluk Levent'in soyadı Acil mi Açıl mı? Sosyal medyada viral oldu

Özellikle sosyal medyadan kendisine ulaşan kişilere ve afet dönemlerinde yaptığı yardımlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Haluk Levent'in soyadıyla ilgili detay, duyanların ağzına açık bıraktı. Sosyal medyadaki bir kullanıcı tarafından dikkat çekilen olayda, ünlü şarkıcının sosyal medya hesabındaki "Acil" ibaresine vurgu yapıldı.

220
Haluk Levent'in soyadı Acil mi Açıl mı? Sosyal medyada viral oldu

Levent'in sosyal medya hesaplarındaki ibareyi herkes yardımlarla ilgili sanıyordu ancak gerçek öyle çıkmadı.

320
Haluk Levent'in soyadı Acil mi Açıl mı? Sosyal medyada viral oldu

Ünlü şarkıcının soyadının gerçekten Acil olduğu öğrenildi. 

420