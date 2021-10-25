Haluk Levent'in soyadı Acil mi Açıl mı? Sosyal medyada viral oldu

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, yaptığı yardımlarla biliniyor. Şarkıcının sosyal medya hesabındaki "Acil" ibaresi ise de yaptığı yardımlarla ilgili sanılıyordu. Ancak oyuncunun gerçek soyadının "Acil" olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı.