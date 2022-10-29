Haluk Levent'i konserinde kızdırdılar: ''Burası şehit ismi verilmiş bir park!''
Haluk Levent, Adana'da Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay Parkında konser verdi. Konserde bayrak direği kaidesine çıkan hayranlarını besteyle indirmeyle çalışan Levent, "Kırmızı gömlekli inmem diyor. Burası Kubilay Parkı canım. Burası şehit ismi verilmiş bir park. Burayı çürütmeyelim. Eğer memleketi seviyorsak bu ülkeyi seviyorsak. Oraları kirletmeyelim" dedi.
Haluk Levent, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kozan ilçesinde konser verdi.
Levent, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay Parkında binlerce hayranı ile buluştu. "Adana'da gördüğüm manzara ile Kozan'da gördüğüm manzara aynı. Biz tez canlıyız" dedi.
Cephan'daki konserinde kaybolan çocuk için sahnede beste yaparak ilgi gören Haluk Levent, bu kez bayrak direği kaidesine çıkan hayranlarını indirmek için beste yaptı.
Haluk Levent, "Şşşt inelim direkten. Öyle konser izlenmez ki. Kozan'da güzel bir gecede ama çocuklar böyle olmaz ki. Şşşt inelim direkten. Bir arkadaş indi sizler kaldınız. Kozan'da güzel bir gece ama böyle olmaz ki. 3,2 olmuş sen kaldın. Haydi kahramanlık yapıpta inelim. İnmezse yuhlayalım. İnerlerse alkışlayalım" diyerek beste yaptı.