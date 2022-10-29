Haluk Levent'i konserinde kızdırdılar: ''Burası şehit ismi verilmiş bir park!''

Haluk Levent, "Şşşt inelim direkten. Öyle konser izlenmez ki. Kozan'da güzel bir gecede ama çocuklar böyle olmaz ki. Şşşt inelim direkten. Bir arkadaş indi sizler kaldınız. Kozan'da güzel bir gece ama böyle olmaz ki. 3,2 olmuş sen kaldın. Haydi kahramanlık yapıpta inelim. İnmezse yuhlayalım. İnerlerse alkışlayalım" diyerek beste yaptı.