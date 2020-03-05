Haluk Levent'i kandıran sahte kanser hastası şizofreni çıktı işte tüm detaylar

Genç kadının 'kanserim' diyerek yalan söylediği ise geçtiğimiz gün yüzüne çıktı. 'Tuhafamasurup' adlı Twitter hesabından sahte genç kanseri kadın da yalan söylediğini itiraf ederek, özür diledi. Sahte kanser hastası itirafını şu sözlerle yaptı:

''Yazılanlar doğru, tedavi görüyorum ve psikolojik bir süreçten geçiyorum. Bu süreçte Haluk Levent abimi üzdüğüm için ondan çok özür diliyorum. Hem ondan hem de ahbaplarımdan''