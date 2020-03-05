Haluk Levent'i kandıran sahte kanser hastası şizofreni çıktı işte tüm detaylar
AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent'i 'tuhafamaşurup' adlı bir Twitter kullanıcısı kanserim deyip kandırdı, sahte kanser hastası kadının şizofreni olduğu gerçeği ortaya çıktı. Haluk Levent, tüm detayları sosyal medya hesabı Twitter'dan anlattı.
Ünlü şarkıcı Haluk Levent, iyiliklerini AHBAP Derneği çatısı altında topladı ve Türkiye'nin dört bir yanından derneğe üye olanlarla yardıma muhtaç herkese kucak açtı. Fakat son olarak İzmir'de kanser hastası olduğunu söyleyerek Haluk Levent ile buluşan, yardım çağrısında bulunan genç kadının yalan söylediği ortaya çıktı.
Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında genç bir kadın kanser hastası olduğunu söyleyince Haluk Levent, İzmir'e geldiği bir esnada moral vermek için genç kadınla buluştu, çay içti ve ona şarkılar söyledi. Hatta Twitter hesabında da genç kadına moral vermek için paylaşımlar yaptı.
Genç kadının 'kanserim' diyerek yalan söylediği ise geçtiğimiz gün yüzüne çıktı. 'Tuhafamasurup' adlı Twitter hesabından sahte genç kanseri kadın da yalan söylediğini itiraf ederek, özür diledi. Sahte kanser hastası itirafını şu sözlerle yaptı:
''Yazılanlar doğru, tedavi görüyorum ve psikolojik bir süreçten geçiyorum. Bu süreçte Haluk Levent abimi üzdüğüm için ondan çok özür diliyorum. Hem ondan hem de ahbaplarımdan''
AHBAP Derneği üyeleri ve sosyal medya kullanıcıları sahte kanser kadına tepkilerini dile getirirken Levent, hayal kırıklığını ise şu sözlerle ifade etti:
''Behzat amirim için ''nasıl kaldırıyor bunca yükü, bunca hayal kırıklığını'' derdim. Sonuçta o rol icabı.. Ya benim kalbim?''