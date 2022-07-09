Haluk Levent, yine kaçan bir kurbanlığı sahiplendirdi

Bu sırada keçi denize atlayarak yüzmeye başladı. Yaklaşık 600 metre açılan keçinin boğulacağını fark eden çevre sakinlerinden Ali Çelikkaş ile Tuncay Zafer, denize girip hayvanı kurtardı. Kurtarılan hayvan jandarma ekipleri tarafından küpesinden yola çıkılarak önce satıcıya ardından da sahibine ulaşılarak teslim edildi.