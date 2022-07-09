Haluk Levent, yine kaçan bir kurbanlığı sahiplendirdi
2018 yılının Kurban Bayramı'nda Rize'deki kurban pazarından kaçarak denize atlayan ve Sürmene sahiline kadar yüzen boğa, Haluk Levent tarafından sahiplenmiş ve Ferdinand ismi verilmişti. Bu bayram da, Mersin'den kaçan bir kurbanlık keçi, denize atlayarak 200 metre yüzdü. Haluk Levent'in yaptığı açıklamaya göre Karakız ismi verilen keçi N.K isimli bir hayırsever tarafından ücreti ödenerek satın alındı ve İzmir'deki çiftliğe götürüldü.
Mersin'in Erdemli ilçesinde sahibinden kaçan kurbanlık keçi, denize atlayarak 200 metre ileride boğulmak üzereyken vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Haluk Levent'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Mersin Ahbap Derneği, keçinin sahibine ulaştı ve N.K adlı hayırsever tarafından ücreti ödenerek satın alındı. Karakız ismi verilen kurbanlık keçi, İzmir'deki çiftliğe götürüldü.
Olay, Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi sahilinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Lüfti Turaç’ın 3 gün önce aldığı kurbanlık Keçi kaçtı. 3 gün boyunca kaçan keçi, sahil kenarında görüldü.
Bu sırada keçi denize atlayarak yüzmeye başladı. Yaklaşık 600 metre açılan keçinin boğulacağını fark eden çevre sakinlerinden Ali Çelikkaş ile Tuncay Zafer, denize girip hayvanı kurtardı. Kurtarılan hayvan jandarma ekipleri tarafından küpesinden yola çıkılarak önce satıcıya ardından da sahibine ulaşılarak teslim edildi.