Haluk Levent tahliye kararına isyan etti: Seni o kodese sokacağız

Antalya'da annesi A.A. ile oturan 7'nci sınıf öğrencisi D.D., 2015 yılında yaz tatilini geçirmek için Korkuteli ilçesi Varsak Yaylası'ndaki üvey anneannesi Z.A.'nın (50) yanına gitti. İddiaya göre, Z.A.'nın 2012 yılında evlendiği Mestan A., çeşitli bahanelerle D.D.'yi elle taciz etti. Mestan A., eşinin evde olmadığı bir anda ise küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Babasıyla annesinin boşanması nedeniyle annesi A.A. ile oturan D.D. ise olayı kimseye anlatmadı.