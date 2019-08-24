Haluk Levent tahliye kararına isyan etti: Seni o kodese sokacağız
ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, D.D.'ye (12) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan üvey dedesi Mestan A.'nın 4 gün sonra serbest bırakılmasına yönelik bir üst mahkemeye yapılan itiraz da reddedildi. Karara tepki gösteren sanatçı Haluk Levent, "Seni o kodese sokacağız" dedi.
Antalya'da annesi A.A. ile oturan 7'nci sınıf öğrencisi D.D., 2015 yılında yaz tatilini geçirmek için Korkuteli ilçesi Varsak Yaylası'ndaki üvey anneannesi Z.A.'nın (50) yanına gitti. İddiaya göre, Z.A.'nın 2012 yılında evlendiği Mestan A., çeşitli bahanelerle D.D.'yi elle taciz etti. Mestan A., eşinin evde olmadığı bir anda ise küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Babasıyla annesinin boşanması nedeniyle annesi A.A. ile oturan D.D. ise olayı kimseye anlatmadı.
Arkadaşı ses kaydı alınca annesine anlattı: Haziran ayında D.D., okulun son haftasında bir grup kız arkadaşıyla konuşurken, cinsel istismara uğradığından bahsetti. Konuşmaların ses kaydını alan arkadaşı, durumu öğretmenlerine anlatacağını söyledi. Bunun üzerine D.D., eve gelerek, başından geçenleri annesine anlattı.
Antalya Çocuk Suçları Soruşturma ve Çocuk İzlem Merkez Bürosu'na başvuran A.A., üvey babası Mestan A.'dan şikayetçi oldu. Pedagog ve avukat eşliğinde D.D.'nin ifadesine başvuran polis, Mestan A.'yı 18 Haziran'da gözaltına aldı.
4 gün sonra serbest: Polis merkezindeki işlemlerinden sonra aynı gün adliyeye sevk edilen Mestan A., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. 4 gün cezaevinde kalan Mestan A., Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 22 Haziran'da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.