Haluk Levent sözünü tuttu! Neslican Tay için konser geliriyle yaptırdı

Sembol olarak bir güvercin: Anıt mezar yapım işinde heykeltıraş Hakan-Özlem Şengönül gönüllü olmuşlardı. Başkan Aksoy "Haluk Levent ile yaptığımız görüşmeler neticesinde çalışmalara başladık. Neslican kızımızın dik duruşuyla kararlılıkla yürüttüğü bu güçlü mücadelenin sol ayağını kaybeden bir güvercin sayesinde olduğunu belirten yazılarına istinaden anıt mezarda sembol olarak bir güvercin kullanılmasına karar verilerek çalışmaların devam ettirildiğini söylemişti.