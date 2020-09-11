Haluk Levent sözünü tuttu! Neslican Tay için konser geliriyle yaptırdı
Yaptıkları yardımlarla birçok kişinin sesi olan Haluk Levent verdiği sözü tuttu. Haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Türkiye'nin, kansere karşı verdiği mücadeleyle tanıdığı 20 yaşındaki Neslican Tay geçen yıl dördüncü kez kansere yakalanmıştı. Üç kez kanseri yenen Neslican, dördüncü de kansere yenik düşmüştü.
Kanserle verdiği güçlü mücadele ile tanınan Neslican'ın ölümünün ardından sanatçı Haluk Levent'in Bandırma konserini iptal edemediğini ve bu konserin geliriyle bir anıt mezar yaptıracağını açıklamıştı.
Belediye başkanı devreye girmişti: Levent'in açıklamasının ardından devreye Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy girmişti. Marmara Belediye Başkanı Aksoy, yaptığı açıklamada, "Vefatından büyük üzüntü duyduğumuz kanserle mücadelesinde tüm Türkiye'ye örnek olan Neslican kızımızın anıt mezar yapımını Marmara mermeri kullanılarak yapmak istediğimizi sanatçımıza ilettik." demişti.
Sembol olarak bir güvercin: Anıt mezar yapım işinde heykeltıraş Hakan-Özlem Şengönül gönüllü olmuşlardı. Başkan Aksoy "Haluk Levent ile yaptığımız görüşmeler neticesinde çalışmalara başladık. Neslican kızımızın dik duruşuyla kararlılıkla yürüttüğü bu güçlü mücadelenin sol ayağını kaybeden bir güvercin sayesinde olduğunu belirten yazılarına istinaden anıt mezarda sembol olarak bir güvercin kullanılmasına karar verilerek çalışmaların devam ettirildiğini söylemişti.