Haluk Levent sosyal medyada yatak pozunu paylaştı ortalık yıkıldı
Ünlü rock sanatçısı ve AHBAP platformunun kurucusu Haluk Levent, sosyal medya hesabından ünlü ismi ti'ye alarak yatak fotoğrafını paylaştı.
AHBAP'ı kurduğundan beri yaptığı yardımlarla ve hayranlarının isteklerini gerçekleştirmesiyle bilinen Haluk Levent, bu sefer bambaşka bir olayla gündeme geldi. Twitter hesabını genellikle yardım ve destek amaçlı kullanan Levent, bu sefer ilginç bir şey yaparak yatak pozunu paylaştı.
Son zamanlarda ünlü ya da ünsüz birçok ismin yatak pozunu paylaşarak gündeme gelmesini ti'ye alan Haluk Levent, yatak pozunu paylaşarak altına şu notu düştü:
"Artık benim de bir yatak pozum var. Yarın sabah Magazin sayfalarında yerimi alacağımı umud ediyorum . Vallahi çok uzun zamandır yapmayı düşündüğüm bir şeydi sonunda oldu.."
Pozuyla kısa sürede Twitter hesabında binlerce etkileşim alan Haluk Levent, yatak fotoğrafını merakla bekleyen kullanıcılarına ise "Oğlum size ne oluyor lan" diyerek esprili bir şekilde tepki gösterdi. Peki taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanan Haluk Levent kimdir?