Haluk Levent sosyal medyada yatak pozunu paylaştı ortalık yıkıldı

AHBAP'ı kurduğundan beri yaptığı yardımlarla ve hayranlarının isteklerini gerçekleştirmesiyle bilinen Haluk Levent, bu sefer bambaşka bir olayla gündeme geldi. Twitter hesabını genellikle yardım ve destek amaçlı kullanan Levent, bu sefer ilginç bir şey yaparak yatak pozunu paylaştı.