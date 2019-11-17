Haluk Levent resmen bombaladı! Cem Yılmaz ile 'vurgun' polemiği alevleniyor
Son yıllarda sosyal sorumluluk projeleri ile adından sıkça söz ettiren rock'çı Haluk Levent, takipçilerini 'ünlülere' karşı uyardı. Komedyen Cem Yılmaz ile 'vurgun' polemiğine giren ünlü sanatçı son paylaşımıyla adeta ateş püskürdü.
AHBAP'ın kurucusu sanatçı Haluk Levent, yaptığı "Kahramanlarınızı ünlülerden seçmeyin. Yetenek var diye onları ilahlaştırmayın!" diyen
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Levent "Şişkin ego ve kibir bazılarımızı çıngıraklı sürüngen yapmış durumda. Rezil ve şımarık tavırlarımız karşısında ezilip, bizleri cool sanmayın!" ifadelerini kullandı.
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Çok konuşuluyor
Haluk Levent şarkılarıyla olduğu kadar son yıllarda sosyal medyada yaptıklarıyla ve sempatikliğiyle de konuşuluyor.
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Kimi zaman eğlenceli Tweet’leriyle sempati kazanıyor, kimi zaman da sesini duyuramayanların sesi oluyor.
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