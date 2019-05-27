Haluk Levent mutlu haberi verdi! Balık pulu hastası olan Küçük Emir için umut oldu

Sevgi - Aydın Özerdoğan çiftinin çocukları Mehmet Emir, 5 yıl önce balık pulu veya balık derisi hastalığı olarak bilinen iktiyozis hastalığıyla doğdu. Aile, derinin yüzeyinde ölü deri hücrelerinin kalın kuru döküntüler halinde birikmesine neden olan kalıtsal bir cilt bozukluğu olarak tanımlanan hastalığın tedavisi için aynı yılın sonunda İstanbul'a taşındı. Doğumundan sonra 70 gün yoğun bakımda kalan, her gün kremlenmesi ve banyo yaptırılması gereken Emir'in hastalığı, göz, kulak, karaciğer, böbrek, beyin gibi birçok organında da rahatsızlıklara yol açtı. Ev kadını annesi ve kaynak ustası babası, Emir'in hastalığına çare bulamadı.

Göz kapakları olmadığından gözleri açık uyumak zorunda kalan, dudaklarını birleştiremediğinden birçok kelimeyi yutarak konuşan Mehmet Emir için sosyal medyada paylaşılan yardım çağrısına, yardım severliğiyle tanınan AHBAP grubu ve kurucusu sanatçı Haluk Levent'ten destek geldi. Haluk Levent paylaşımında, balık pulu hastası Emir'in ailesi ile görüşüldüğünü belirterek, ''2 yıllık ev kirasının ve Emir'in her ay kullandığı kremlerin masrafları karşılanacak. Ayrıca AHBAP'lar Emir'in hastalığı ile ilgili çözümler için ailenin hep yanında olacak'' dedi.