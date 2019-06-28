Haluk Levent müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu

Ünlü sanatçı Haluk Levent’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sağlık Bakanlığı ile İzmir İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdiğini ve Ateş Ayaz’ın önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını ifade etti.