Haluk Levent müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu
İhlas Haber Ajansı
AHBAP Başkanı ünlü sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabından Ateş Ayaz'a tedavi müjdesini duyurdu.
İzmir’de omuriliğindeki 14 santimetrelik tümör nedeniyle yaşam mücadelesi veren, 2,5 yaşındaki Ateş Ayaz için yardım çağrısı yanıt buldu.
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Ünlü sanatçı Haluk Levent’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sağlık Bakanlığı ile İzmir İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdiğini ve Ateş Ayaz’ın önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını ifade etti.
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İzmir’de yaşayan Nida Balcı (36) ve Murat Balcı (37) çiftinin ikinci çocukları 2,5 yaşındaki Ateş Ayaz, bayramdan önce yüksek ateş nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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Yapılan tetkiklerde Ateş Ayaz’ın omuriliğinde 14 santimetrelik tümör tespit edildi. Ateş Ayaz omuriliğindeki tümör nedeniyle vücudunu oynatamıyor ve solunum cihazına bağlı bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor.
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