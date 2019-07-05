Haluk Levent hasta hayranının 'Lütfen bir çay içelim' çağrısı, yanıtsız kalmadı

Böyle bir geri dönüş almayı beklemediğini söyleyen İrem ise "İzmir çevresinde olduğunu duydum ve Haluk Levent ile iletişime geçmek istedim. Sağ olsun beni kırmadı ve bir araya geldik. Çay içtik, sohbet ettik. Bana gitarıyla birçok şarkı söyledi."