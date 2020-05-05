Haluk Levent gecekonduda yaşayan Ülker Teyze için çağrıda bulununca bakın ne oldu
AHBAP Derneği'nin başkanı ünlü şarkıcı Haluk Levent, Ankara'da gecekonduda yaşayan Ülker Teyze için çağrıda bulundu. Altındağ Belediyesi Levent'in çağrısına anında cevap verdi.
Haluk Levent sosyal medya hesabından derme çatma, ısınma imkanı olmayan ve yaşam koşulları çok zor bir gecekonduda yaşayan Ülker Güleryüz'ün hikayesini paylaştı. Haluk Levent'in paylaşımının ardından harekete geçen Altındağ Belediye Başkanı Doç.Dr. Asım Balcı'nın girişimleriyle Ülker Güleryüz sımsıcak bir yuvaya kavuştu.
İkamet etmek istediği mahallede eve kavuşan Ülker teyzeye, yepyeni eşyalar alındı, evi baştan aşağı döşendi. Ülker teyzenin yeni evine taşınma sürecini yakından takip eden Başkan Balcı "Ülker teyzemiz artık bize emanet. Artık onun Altındağlı kardeşleri, çocukları ve torunları var" dedi.
Ülker teyzenin sağlığıyla da yakından ilgilendiklerini sözlerine ekleyen Başkan Balcı, "Kendisine sağlıklı, hayırlı ve huzurlu ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.
Çok kısa bir süre önce, Ülker Güleryüz'ün kimsesi olmadığı için, derme çatma bir barakada yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Başkan Balcı, Ülker Teyze'nin yepyeni bir hayata kavuşmasının hikayesini şu sözlerle anlattı: