Haluk Levent gecekonduda yaşayan Ülker Teyze için çağrıda bulununca bakın ne oldu

Çok kısa bir süre önce, Ülker Güleryüz'ün kimsesi olmadığı için, derme çatma bir barakada yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Başkan Balcı, Ülker Teyze'nin yepyeni bir hayata kavuşmasının hikayesini şu sözlerle anlattı: