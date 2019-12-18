Haluk Levent: Dünyada parayı görmeden yardım yapan tek platformuz
Sanatçı Haluk Levent, Üsküdar'da gençlerle bir araya geldi. Ünlü şarkıcı, "Gençlerle Söyleşi" etkinliğinde, kurucusu olduğu Ahbap Platformu'nu anlattı.
Sanatçı Haluk Levent, Üsküdar Belediyesinin düzenlediği "Gençlerle Söyleşi" etkinliğine konuk oldu. Üsküdar Nevmekan Sahil'de gerçekleşen etkinlikte ünlü şarkıcı, sevilen şarkılarını seslendirmesinin yanı sıra genç dinleyicilerinin sorularını yanıtladı.
Levent, konuşmasında kurucusu olduğu "Ahbap Platformu"na ilişkin bilgi vererek, "Ahbap gönüllülerinin yüzde 90'ı öğrenci. Ceplerinde para olmasına gerek yok. Sizlerin, onların bir gönlü var. Her tarafta koşturuyor, bizlere destek oluyorsunuz. Bu bizim için yeterli." dedi.
"Dünyada parayı görmeden yardım yapan tek platformuz"
Ahbap Platformu'nun dünyada benzeri olmayan bir topluluk olduğuna dikkati çeken Levent, şöyle devam etti:
"Baktık ve araştırdık gerçekten bir tane daha böyle bir topluluk yok. Bizde iki türlü bir kuruluş var. Bir tanesi Ahbap Derneği ve bir de Ahbap Platformu. Ahbap Derneğinde burs verdiğimiz öğrenciler var. Onun için bir bağış hesabı var. Bir de Ahbap Platformu var. 3 yılda neredeyse yarım milyar Türk lirası kadar yardım yapılmış ama biz bu parayı görmüyoruz. İşte dünyada parayı görmeden yardım yapan tek platformuz."
Haluk Levent, topluluk olarak ihtiyacı olanla, hayırsever insanların ortasında durduklarına işaret ederek, "Biz hayırseverlere, 'Bak biz araştırdık, soruşturduk. Hatta Twitter'dan Türkiye'nin önüne koyduk. Her şey açık. Valilik, bakanlık, kaymakamlık ve muhtarlıklara kadar bazı konuları araştırıyoruz ve 'Şunun şuna ihtiyacı var.' diyoruz." ifadelerini kullandı.