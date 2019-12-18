Haluk Levent: Dünyada parayı görmeden yardım yapan tek platformuz

"Dünyada parayı görmeden yardım yapan tek platformuz"

Ahbap Platformu'nun dünyada benzeri olmayan bir topluluk olduğuna dikkati çeken Levent, şöyle devam etti:

"Baktık ve araştırdık gerçekten bir tane daha böyle bir topluluk yok. Bizde iki türlü bir kuruluş var. Bir tanesi Ahbap Derneği ve bir de Ahbap Platformu. Ahbap Derneğinde burs verdiğimiz öğrenciler var. Onun için bir bağış hesabı var. Bir de Ahbap Platformu var. 3 yılda neredeyse yarım milyar Türk lirası kadar yardım yapılmış ama biz bu parayı görmüyoruz. İşte dünyada parayı görmeden yardım yapan tek platformuz."