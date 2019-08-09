Haluk Levent Denizli depreminin ardından çileden çıktı: Fuhuşu kim yapıyordu?
Denizli'de önceki gün art arda gelen depremlerin ardından sosyal medyada bir kişinin yaptığı "Eğer bir yerde deprem oluyorsa o yerde zina çok oluyor... " yorumuna sinirlenen Haluk Levent, ateş püskürdü.
Ünlü şarkıcı ve AHBAP Platformu'nun kurucusu Haluk Levent, bu sefer yaptığı yardımlarla ve verdiği konserlerle değil, alışık olmadığımız sinirli haliyle gündeme geldi. Önceki gün gerçekleşen Denizli depremi hakkında yapılan bir yoruma sinirlenen Levent, 'Yaptığın rezilce' diyerek isyan etti.
Tüm Türkiye'yi korku içinde bırakan depremin ardından sosyal medyada bu konuda yorum yapan bir kullanıcı Levent'i çileden çıkardı. Yorumda, "Eğer bir yerde deprem oluyorsa o yerde zina çok oluyor... Allah'ın azabı..." yazıyordu.
Onları da fuhuşa soktun ya..: Haluk Levent ise bu yoruma karşılık olarak, "Allah’ın adını anıp Gölcük depreminde ölen çocukları, askerleri, hacı teyzeleri ya da inançlı/inançsız gençleri 'fuhuş'a soktun ya. Yaptığın rezilce! Şimdi onların aileleri sana dava açacaklardır!" diyerek isyan etti.
Bu paylaşımdan sonra o kullanıcıya gelen destek ise Levent'i iyice çileden çıkardı. Levent kendisine gelen "Çok iddialı cümleler olsa da bir kısmında doğruluk payı var tabii ki, deprem fuhuş yapanları vurur demiyor arkadaş, bir beldede fuhşiyyat ve yanlışlar artmışsa, Allah unutulmaya başlamışsa, bela ve musibet ard arda gelir, bela ve musibet de masum günahkar ayırmaz!" yorumuna da şu şekilde yanıt verdi: