Haluk Levent Denizli depreminin ardından çileden çıktı: Fuhuşu kim yapıyordu?

Bu paylaşımdan sonra o kullanıcıya gelen destek ise Levent'i iyice çileden çıkardı. Levent kendisine gelen "Çok iddialı cümleler olsa da bir kısmında doğruluk payı var tabii ki, deprem fuhuş yapanları vurur demiyor arkadaş, bir beldede fuhşiyyat ve yanlışlar artmışsa, Allah unutulmaya başlamışsa, bela ve musibet ard arda gelir, bela ve musibet de masum günahkar ayırmaz!" yorumuna da şu şekilde yanıt verdi: