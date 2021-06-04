Haluk Levent başlattı destek yağdı ünlü isimler meslektaşları için enstrümanlarını satıyor

Haluk Levent, alınan kararlar sonrası müzisyenler için bir destek kampanyası başlattıklarını açıklamıştı. 1 Haziran tarihli Twitter paylaşımında Levent, "Müzisyenler! Ödenmemiş su, elektrik ve doğalgaz faturanız varsa bizlere başvuru yapın. 400 TL’ye kadar olan faturalarınızı ödeyeceğiz. Ayrıca bir heyet oluşturup kalıcı bir çözüm için Ankara’ya gideceğiz. Hepimiz zor durumdayız" ifadelerine yer vermişti.