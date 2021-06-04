Haluk Levent başlattı destek yağdı ünlü isimler meslektaşları için enstrümanlarını satıyor
Yardım derneği AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, ekonomik sıkıntılar yaşayan müzisyenler için destek başlattı. Ünlü sanatçılar, müzik enstrümanlarını sattığını duyurdu.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle eğlence mekanları, restoranlar ve kafelere kısıtlama getirilmesinin ardından zor günler yaşamaya devam ediyor. Binlerce müzisyen işsiz kaldı, maddi güçlük çekiyor. Müzisyenlere yarım elini ise AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent uzattı.
Haluk Levent, alınan kararlar sonrası müzisyenler için bir destek kampanyası başlattıklarını açıklamıştı. 1 Haziran tarihli Twitter paylaşımında Levent, "Müzisyenler! Ödenmemiş su, elektrik ve doğalgaz faturanız varsa bizlere başvuru yapın. 400 TL’ye kadar olan faturalarınızı ödeyeceğiz. Ayrıca bir heyet oluşturup kalıcı bir çözüm için Ankara’ya gideceğiz. Hepimiz zor durumdayız" ifadelerine yer vermişti.
Haluk Levent'in başlattığı kampanyaya destek büyüyor. Aleyna Tilki ve Edis Görgülü'nün sahne kostümlerini satarak katıldığı kampanyaya, çok sayıda sanatçıdan da destek geldi.
Ünlü sanatçılar ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan müzik emekçileri için enstrümanlarını satışa çıkardıklarını duyurdu.