Haluk Levent 'Artık bir şey yapmalı' dedi ve yapacaklarını açıkladı
Ünlü sanatçı Haluk Levent, çocuk yaşta sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımına yönelik çalışmalar yapacağını açıkladı.
Çocukları zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirmek için çalışmalara başlayacağını açıklayan Haluk Levent, Twitter hesabından neler yapacağını paylaştı. Haluk Levent'in konuyla ilgili paylaşımları şöyle:
1)Artık bir şey yapmalı! 10-15 yaş arası alkol,sigara ve uyuşturucu kullanımı geçen yıla oranla yine arttı. Geçtiğimiz ay 14 çocuğumuzu daha kaybettik. Bir hayalimi hayata geçirmeye karar verdim. Bir dünya rekoru turnesi var hayalimde. 100 konserlik! Ortaokul ve liselere yönelik
2) 100 salon konseri sadece ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olacak. Bu işin uzmanları konser öncesinde çocuklarımızı bilgilendirecek , bir tiyatro grubu oyun sahneleyecek ardından ben konsere çıkacağım. Art arda 100 il ve ilçede şenlik havasında bu programları yapacağız.
3) Birden fazla bakanlıktan lojistik destek isteyeceğiz. Ama bu 100 organizasyon için devletten ya da okullardan 1 kuruş dahi almayacağız. Hayırseverlerden sponsorluklar alarak bu organizasyonu tamamlayacağız.