Haluk Levent 'Artık bir şey yapmalı' dedi ve yapacaklarını açıkladı

1)Artık bir şey yapmalı! 10-15 yaş arası alkol,sigara ve uyuşturucu kullanımı geçen yıla oranla yine arttı. Geçtiğimiz ay 14 çocuğumuzu daha kaybettik. Bir hayalimi hayata geçirmeye karar verdim. Bir dünya rekoru turnesi var hayalimde. 100 konserlik! Ortaokul ve liselere yönelik