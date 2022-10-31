Haluk Levent annesiyle anısını paylaştı sosyal medya duygulandı...
Haluk Levent sosyal medya hesabında annesiyle olan duygusal bir anını paylaştı. Levent'in anısı takipçilerini çok duygulandırdı. Annesinin 'Oğlum konserde çok bağırıyorsun' sözlerini de anlatan Levent'in paylaşımı hem tebessüm ettirdi hem duygulandırdı.
Usta sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Yatağa bağımlı annesinin gizlice konserine geldiğini ve 'Çok bağırıyorsun oğlum' dediği anısını anlattı.
Rock müziğin vazgeçilmez ismi Haluk Levent, paylaşımları ve yardımsever kişiliğiyle gündeme geliyor. Kurduğu 'Ahbap' ekibiyle yardıma ihtiyacı olanlara yardım ediyor.
Haluk Levent son olarak sosyal medya hesabından annesiyle olan bir anısını paylaştı. Takipçileri, Levent'in bu paylaşımına çok duygulandı.
Haluk Levent "Yıl 2017. Annem yatağa bağımlıydı. Adana konserime gelmek istemiş ve ablama da "Bak Haluk'a söyleme kızar bana" demiş. Arkalardan bir yerden izletmişler konserimi. Konser bitimi söylediler bana. Biraz kızdım tabii. Neyse sordum ona; "Anam nasıldı konser?""Oğlum çok bağırıyorsun" dedi"