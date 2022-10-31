Haluk Levent annesiyle anısını paylaştı sosyal medya duygulandı...

Haluk Levent "Yıl 2017. Annem yatağa bağımlıydı. Adana konserime gelmek istemiş ve ablama da "Bak Haluk'a söyleme kızar bana" demiş. Arkalardan bir yerden izletmişler konserimi. Konser bitimi söylediler bana. Biraz kızdım tabii. Neyse sordum ona; "Anam nasıldı konser?""Oğlum çok bağırıyorsun" dedi"