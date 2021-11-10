Haluk Levent AHBAP'a yapılan tüm bağışları tek tek tüm detayıyla açıkladı

"Kuruşu kuruşuna fatura, makbuzuna kadar..."

Sanatçı, “Bildiğiniz gibi yaz boyunca afetler yaşadık. Sizler de Ahbap’a bağış yaptınız. Kuruşu kuruşuna fatura, makbuzuna kadar sizin adınıza bu yardımları ulaştırdık. Yangın ve sel felaketi dışında yapılan bağışların da nerelere kullanıldığının açıklamaları var aşağıda. Bilginize" notuyla yapılan yardımları şeffaf bir şekilde duyurdu.