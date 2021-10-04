Haluk Levent Acun Ilıcalı'nın 5 milyonluk bağışını bakın nereye harcamış
Son yıllarda kurduğu yardım derneği AHBAB ile binlerce kişinin yardımına koşan şarkıcı Haluk Levent, Acun Ilıcalı'nın AHBAB'a bağışladığı 5 milyonluk yardımı nereye harcadığını anlattı ve 22 yıllık bir itirafta bulundu.
AHBAP Derneği'nin Başkanı, şarkıcı Haluk Levent, Acun Ilıcalı'nın 5 milyon TL'lik bağışının nerede harcandığını anlattı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Levent, paranın bir kısmının sel felaketinden etkilenen vatandaşlara ulaştırıldığını söyledi.
Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yardıma ihtiyacı olanlara koşan ünlü şarkıcı Haluk Levent, yangında evlerini kaybeden vatandaşlara bağış yapan Acun Ilıcalı'nın bağışının nelere harcandığını açıkladı.
Sosyal medyada paylaşım yapan Levent, "Sevgili Acun Ilıcalı’nın 5 milyonluk bağışının 1,5 milyonluk bölümü Fethiye ve Marmaris'e mobilya olarak gönderilmişti. Bugün de 2,5 milyonluk tutar Kastamonu, Abana ve Ayancık'ta sel felaketinden etkilenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar teslim ediliyor" dedi.