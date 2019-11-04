Haluk Levent acı haberi Twitter'dan duyurdu annesi Sabriye hayatını kaybetti
AHBAP Derneği'nin genel başkanı şarkıcı Haluk Levent, annesi Sabriye Acil'i kaybettiğini Twitter hesabından duyurdu.
Genel Başkanı olduğu Ahbap derneğiyle yaptığı yardımlarla sık sık gündeme gelen ve gönüllere taht kuran şarkıcı Haluk Levent, Twitter hesabından annesinin vefat ettiğini duyurdu.
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Haluk Levent "Dün gece annemiz Sabriye'yi kaybettik. Bir süre burada olamayacağım. Bu sayfayı Veli Sevinç yönetecek. Ahbap'lar çalışmaya devam edecek yarım kalan iş bırakmayacak... Yakında görüşürüz canlarım" notuyla Twitter'dan annesi Sabriye Acil'in vefatını duyurdu.
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Haluk Levent'in annesi Sabriye Acil'in vefat haberini vermesi üzerine Twitter'da binlerce insan baş sağlığı dileğinde bulundu ve Levent'in annesi Sabriye Acil ve Haluk Levent, en çok konuşulanlar (TT listesi) listesine girdi.
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