Haluk Levent 10 sene sonra ilk kez yaptı sosyal medyada dalga konusu oldu
AHBAP Derneği ile sürekli olarak adından söz ettiren Haluk Levent bu kez bambaşka bir nedenle sosyal medyanın gündemine oturdu. Levent, 10 senedir hiç kesmediği sakallarını kesmek zorunda kaldı.
Kurucusu olduğu AHBAP derneği ile ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşan Haluk Levent, bu kez bambaşka bir sebeple sosyal medyanın gündemine oturdu. Levent, 10 yıl sonra sakallarını kestirdi.
Yeni halini Twitter hesabından takipçileriyle paylaşan Levent, "10 yıl sonra ilk kez sakalsız. Gece bakmayın korkarsınız" dedi.
Öpücük atarak poz veren Levent, "Abi sakalsız haline alışırız da bu öpücük ne ergenler gibi" diyen kadın takipçisine "E işte ergen oldum ya. Ondan o öpücük" cevabını verdi.
Peki, Haluk Levent kimdir?
26 Kasım 1968 tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yamaçlı mahallesinde doğmuştur. Dokuz kardeşin sekizincisi olan Haluk Levent, ailesinin Nusayri olduğunu fakat Arap olmadıklarını ifade etmektedir.İlkokulu Sabancı İlköğretim Okulu'nda okudu. Adana Atatürk Lisesi'nden mezun oldu.