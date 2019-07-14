Haluk Levent 10 bin nüfuslu ilçede 20 bin kişiye konser verdi

7. Rıfat Ilgaz Sarıyazma Kültür ve Sanat Festival için Cide’ye gelen Levent, 17 yıl sonra tekrar aynı festivale katılarak konser vermiş oldu. Tekrar Cide’de olmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Haluk Levent, “Yıllar öncede geldiğim yerdeyim tekrar. Cide benim için çok güzel ve özel bir yer, tekrar iyi ki yine gelmişim” dedi.