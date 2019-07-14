Haluk Levent 10 bin nüfuslu ilçede 20 bin kişiye konser verdi
Sosyal sorumluluk faaliyetleri yürüten Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) kurucusu şarkıcı Haluk Levent Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaklaşık 20 bin kişiye konser verdi.
Ünlü rock sanatçısı ve AHBAP platformunun kurucusu Haluk Levent 24. Cide Rıfat Ilgaz Sarıyazma Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Cide’ye gelip konser verdi. 10 bin nüfusu olan Cide ilçesinde yaklaşık 20 bin kişiye konser veren Haluk Levent için çevre il ve ilçelerden binlerce kişi Cide’ye akın etti.
7. Rıfat Ilgaz Sarıyazma Kültür ve Sanat Festival için Cide’ye gelen Levent, 17 yıl sonra tekrar aynı festivale katılarak konser vermiş oldu. Tekrar Cide’de olmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Haluk Levent, “Yıllar öncede geldiğim yerdeyim tekrar. Cide benim için çok güzel ve özel bir yer, tekrar iyi ki yine gelmişim” dedi.
Binlerce hayranının eşliğinde sahneye çıkan Haluk Levent, yaklaşık 3 saat boyunca ara vermeden Cidelilere şarkılarını seslendirdi.
Konserinin büyük bölümünü izleyiciler arasında geçirerek şarkılarını söyleyen Haluk Levent, hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.